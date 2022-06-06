Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева продолжает активно вести социальные сети и рассказывать о своих буднях в Инстаграм. При этом Надя избегает вопросов о разводе и личной жизни, делая акцент именно нп свое творчество.
Спустя десять лет работы в группе "Время и Стекло" Надя решила стать сольной певицей, а ее коллега Алексей Завгородний начал активнее работать в группе с Потапом. Артистка в свою очередь выпустила уже не одну песню и активно работала над новыми.
Спустя время Надя также выпустила первую украиноязычную композицию с Артемом Пивоваровым. А в этот раз заявила, что готовит еще кое-что интересное:
"Какая песня будет..." - интригует Надя во время работы над композицией.
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Также успевает Надя снимать Тик-Ток видео, чтобы по-прежнему общаться с частью аудитории. Артистка не так давно заинтриговала фанатов кадрами из отдыха и успела похвастаться подтянутой фигурой в маленьком белом платье.
«Скучали?» - пишет Надя под видео.
В сети сразу ответили: «Нет, без Вовки не интересно; неужели наконец-то будут украиноязычные звезды без терпения всего русского😏; По Дантесу печаль 😂».
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