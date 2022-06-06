Відомий шоумен звинуватив колишню дружину в тому, що вона повністю заборонила йому спілкуватися з дітьми.

Як пише Politeka.net, ведучий шоу» Маска " та інших популярних проектів поділився у своєму Instagram постом, який присвятив своїй доньці. 5 червня Емілії виповнилося 9 років. Однак, Остапчук не зміг привітати дівчинку зі святом ні особисто, ні через Інтернет або телефон.

Ведучий стверджує, що його колишня палена Олена Войченко не тільки вивезла дітей за кордон, а й повністю перекрила для нього канали зв'язку з Емілією і Еваном.

"Я знаю, що ти чекала мого особистого привітання або дзвінка сьогодні. Але ти вже доросла і повинна знати - у мене немає такої можливості, вибач, мама не дозволяє ((ні привітати, ні навіть тобі додзвонитися, хоча я намагаюся з тобою поговорити щовечора...)", - звернувся до дочки Остапчук.

Він подякував доньці за все, що вона привнесла в його життя, і висловив надію на те, що коли-небудь вона прочитає це привітання.

"Зараз головне-щоб ми швидше перемогли, а потім-ти повернешся в мирний Київ і я міцно-міцно тебе обійму...", - додав Остапчук.

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