Як пише Politeka.net, ведучий шоу» Маска " та інших популярних проектів поділився у своєму Instagram постом, який присвятив своїй доньці. 5 червня Емілії виповнилося 9 років. Однак, Остапчук не зміг привітати дівчинку зі святом ні особисто, ні через Інтернет або телефон.
Ведучий стверджує, що його колишня палена Олена Войченко не тільки вивезла дітей за кордон, а й повністю перекрила для нього канали зв'язку з Емілією і Еваном.
"Я знаю, що ти чекала мого особистого привітання або дзвінка сьогодні. Але ти вже доросла і повинна знати - у мене немає такої можливості, вибач, мама не дозволяє ((ні привітати, ні навіть тобі додзвонитися, хоча я намагаюся з тобою поговорити щовечора...)", - звернувся до дочки Остапчук.
Він подякував доньці за все, що вона привнесла в його життя, і висловив надію на те, що коли-небудь вона прочитає це привітання.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
Окупанти почали нову хвилю наступу, Генштаб повідомив про небезпечні точки: "Ворог розгорнув..."
Дорофєєва в ефектному міні вразила не тільки ніжками: "А де..."
Готується грунт для нового вторгнення рф після капітуляції в Україні: дві країни під загрозою
"Гуляли Подолом": кума Дзідзьо Цибульська показала рідкісне фото з чоловіком, якого приховує
"Зараз головне-щоб ми швидше перемогли, а потім-ти повернешся в мирний Київ і я міцно-міцно тебе обійму...", - додав Остапчук.
Нагадаємо, Дорофєєва показала, як тепер проводить час без Дантеса.
Як повідомляла Politeka, Галкін з Пугачовою залишилися без замку в рф через підтримку України.
Також Politeka писала, що Лободу виправдали колеги після виїзду з рф, українці не змовчали.