Как пишет Politeka.net, ведущий шоу «Маска» и других популярных проектов поделился в своем Инстаграме постом, который посвятил своей дочке. 5 июня Эмилии исполнилось 9 лет. Однако, Остапчук не смог поздравить девочку с праздником ни лично, ни через интернет или телефон.
Ведущий утверждает, что его бывшая жжена Елена Войченко не только вывезла детей за границу, но и полностью перекрыла для него каналы связи с Эмилией и Эваном.
«Я знаю, что ты ожидала моего личного приветствия или звонка сегодня. Но ты уже взрослая и должна знать - у меня нет такой возможности, извини, мама не позволяет(( ни поздравить, ни даже тебе дозвониться, хотя я пытаюсь с тобой поговорить каждый вечер…)», - обратился к дочери Остапчук.
Он поблагодарил дочку за все, что она привнесла в его жизнь, и выразил надежду на то, что когда-нибудь она прочитает это поздравление.
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«Сейчас главное – чтобы мы скорее победили, а потом – ты вернешься в мирный Киев и я крепко-крепко тебя обниму…», - добавил Остапчук.
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