Известный шоумен обвинил бывшую жену в том, что она полностью запретила ему общаться с детьми.

Как пишет Politeka.net, ведущий шоу «Маска» и других популярных проектов поделился в своем Инстаграме постом, который посвятил своей дочке. 5 июня Эмилии исполнилось 9 лет. Однако, Остапчук не смог поздравить девочку с праздником ни лично, ни через интернет или телефон.

Ведущий утверждает, что его бывшая жжена Елена Войченко не только вывезла детей за границу, но и полностью перекрыла для него каналы связи с Эмилией и Эваном.

«Я знаю, что ты ожидала моего личного приветствия или звонка сегодня. Но ты уже взрослая и должна знать - у меня нет такой возможности, извини, мама не позволяет(( ни поздравить, ни даже тебе дозвониться, хотя я пытаюсь с тобой поговорить каждый вечер…)», - обратился к дочери Остапчук.

Он поблагодарил дочку за все, что она привнесла в его жизнь, и выразил надежду на то, что когда-нибудь она прочитает это поздравление.

«Сейчас главное – чтобы мы скорее победили, а потом – ты вернешься в мирный Киев и я крепко-крепко тебя обниму…», - добавил Остапчук.

Напомним, Дорофеева показала, как теперь проводит время без Дантеса.

Как сообщала Politeka, Галкин с Пугачевой остались без замка в рф из-за поддержки Украины.

Также Politeka писала, что Лободу оправдали коллеги после выезда с рф, украинцы не смолчали.