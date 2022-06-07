Як пише Politeka.net, у своєму Інстаграм зірка вирішила показати смачний і зручний рецепт, який може зацікавити українок. Як правило, Ольга часто готує вдома і нерідко показує свої кулінарні шедеври.

"Навіть у цей нелегкий час ми, жінки, намагаємося господарювати! Отже, знімаємо стрес біля плити і робимо разом полуничний джем без загусників, мінімум цукру! Вперше вийшов дуже густий, яскравий, неймовірно ароматний і смачний джем!

Ділюся рецептом!👇🏻

Полуниця-1кг,

Цукор-200гр

Сік лимона-половинка (або лимонна кислота чайну ложку на кіло),

Апельсин-дві часточки з шкіркою!

Я готувала з 1,5 кг ягід, стакан цукру, вийшло 5 баночок по 100гр» - пише Сумська.

Далі артистка розповіла про те, як підготувати продукти до приготування: промити полуницю, почистити, порізати, додати цукор і перемішати, далі нехай пустить сік. Варити слід варити на великому вогні. Постійно заважати і не відходити півгодини від плити.

"Регулюємо вогонь від великого до середнього! Варіть в дуже глибокій каструлі, так як в процесі варіння воно стріляє гарячими краплями! Тому, якщо у вас 3-4 кг ягід, варіть у відрі!!! Головний секрет джему: не знімаємо пінку, варимо з нею! Це і є природний згусток‼️🍓🫙

На відео видно, як в процесі варіння волога випаровується вдвічі! Через 25-30 хв. пінка вивариться сама і джем готовий! ранку! У мене вони до зими не достоять, тому що відразу все з'їмо! 😋 Джем можна змащувати на хліб, додавати в млинці! Це фантастика!» - додає Сумська.

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