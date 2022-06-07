Как пишет Politeka.net, в своем Инстагарм звезда решила показать вкусный и удобный рецепт, который может заинтересовать украинок. Как правило, Ольга часто готовит дома и нередко показывает свои кулинарные шедевры.

«Даже в это нелегкое время мы, женщины, стараемся хозяйничать! Итак, снимаем стресс у плиты и делаем вместе клубничный джем без загустителей, минимум сахара! Впервые получился очень густой, яркий, невероятно ароматный и вкусный джем!

Делюсь рецептом!👇🏻

Клубника-1кг,

Сахар-200гр

Сок лимона-половинка(или лимонная кислота чайную ложку на кило),

Апельсин – две дольки с кожурой!

Я готовила с 1,5 кг ягод, стакан сахара, получилось 5 баночек по 100гр» - пишет Сумская.

Далее артистка рассказала о том, как подготовить продукты к приготовлению: промыть клубнику, почистить, порезать, добавить сахар и перемешать, дальше пусть пустит сок. Варить следует варить на большом огне. Постоянно мешать и не отходить полчаса от плиты.

«Регулируем огонь от большого до среднего! Варите в очень глубокой кастрюле, так как в процессе варки оно СТРЕЛЯЕТ горячими каплями! Поэтому, если у вас 3-4 кг ягод, варите в ведре!!! Главный секрет джема: не снимаем пенку, варим с ней! Это и есть природный сгуститель‼️🍓🫙

На видео видно, как в процессе варки влага испаряется вдвое! Через 25-30 мин. пенка выварится сама и джем готов! утра! У меня они до зимы не достоят, потому что сразу все съедим! 😋 Джем можно смазывать на хлеб, добавлять в блины! Это фантастика!» - добавляет Сумская.

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