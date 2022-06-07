Колишня учасниця проекту "Танці з зіркам " Ілона Гвоздьова привернула увагу новими заявами в Instagram. Так, хореограф зізналася, що у них з чоловіком є хороша новина. При цьому розкривати її вони не поспішають.

"Зовсім скоро я поділюся з вами приємною новиною, здійсненням нашої заповітної мрії з чоловіком, яка і досі тримає нас в тонусі і з кожним днем все більше гріють душу", - написала Гвоздьова в сторіз.

Трохи пізніше співачка запропонувала шанувальникам вгадати, що ж вона мала на увазі. Серед варіантів відповіді були: "втретє вагітна". "будуємо будинок нашої мрії@, "переїжджаємо в інше місце.

Варіант з можливою вагітністю танцівниці тут же стали активно обговорювати в мережі.

"Може опікунство? Багато діток залишилися сиротами", "а крім як вагітна, то фантазії не вистачило?", "Коли вони встигають вагітніти?", "Будуємо будинок мрії швидше за все", - пишуть люди.

Нагадаємо, Дорофєєва наочно показала, чого їй зараз не вистачає.

Як повідомляла Politeka, екс-дружина Дзідзьо розговорилася про розлучення з артистом.

Також Politeka писала, що Крутоголов з "Дизель шоу" здивував пророчими словами за день до війни.