Надя Дорофеева рассказала, чего ей не хватает.

Как пишет Politeka.net, популярная украинская певица поделилась атмосферным видео, в котором наглядно показала, по чему скучает во время войны.

Как и многие украинцы артистка призналась, что в это тяжелое время ей не хватает многого.

«Я скучаю…По улыбке. По репетициям. По друзьям. По творчеству. По команде. По отдыху дома. По мирному небу. По вам. По тебе», - говорится в видео.

Текст сопровождают соответствующие архивные кадры, на которых Дорофеева наслаждается жизнью одна, в компании друзей или поклонников. Звезда беспечно веселилась, усердно репетировала, снималась в клипах и выступала перед большими залами.

В конце видео Надя показала общие виды Киева и украинский флаг.

«А по чему скучаешь ты?», - поинтересовалась Дорофеева у своих поклонников.

Фанаты певицы тут же отреагировали.

«По родному дому и Украине», «Скучаю по Украине до войны. Я уверена, что после войны наше будущее будет ярким», «Европа крутая для путешествий, но для жизни Украина лучшая», «По твоей улыбке», «По мирной жизни», - пишут люди.

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