Егор Крутоголов из "Дизель шоу" удивил пророческими словами за день до наступления россии в Украину.

Как пишете Politeka.net, Егор Крутоголов - известный украинский юморист и основатель проекта "Дизель шоу". Звезда сейчас занимает проукраинскую позицию и помогает украинской армии. "Зірковий шлях" опубликовал высказывания Крутоголова за день до начала войны, где Егор удивил своими словами.

"Егор Крутоголов предсказал войну.

23 февраля команда «Дизель Студио» устроила съемки юмористического концерта «Весна вдохновляет». Что говорили актеры за несколько часов до полномасштабной войны? Как слова Егора оказались пророческими, а предчувствие Виктории Булитко не напрасны?", - было сообщено в публикации.

"Ну, друзья, похоже, нам всем на самом деле нужно быть готовыми защищать свою страну, свою землю. Я не верю, что дипломаты смогут договориться. И почему то не верю в сильное давление", - сказал Крутоголов.

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