Как пишет Politeka.net, Михаил и Ярослава были в браке с 2013 по 2021 год. После этого пара заявила о разводе и SLAVIA занялась активно карьерой сольной певицы, выпуская песни на украинском языке. Звезда также постоянно занимается своим блогом в социальной сети Инстаграм, где продвигает свой контент. А в этот раз решила дать интервью "Зірковому шляху", где рассказала о разводе с артистом.

"Впервые рассказала о том, как спасалась от взрывов, а также об отношениях с Михаилом Хомой. Как он помогает ей? Развелись ли они официально? Но как на это повлияла ее мания к безупречной чистоте?", - написано было в публикации.

"Да, мы официально разведены. Была гордая через то, что была молодой. Он не любит, чтобы я рассказывала. Каждое его интервью какое-то выходит, он обижается: "Зачем ты то сказала, зачем ты это сказала". Конечно, мы общаемся. Конечно, он мне помогает", - сказала Ярослава.

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