Солістка популярного українського гурту Kazka Олександра Зарицька розповіла про те, як вони допомагають Україні за кордоном.

Як пише Politeka.net, виконавиця опублікувала відповідний пост в Instagram. Зарицька розповіла, що вони з групою записали новий онлайн-концерт, який покажуть у Фінляндії.

За словами виконавиці, зараз виступи перед зарубіжною публікою важливі для українців як ніколи.

"Щаслива, що в ці часи маю можливість зібратися з гуртом і за допомогою нашої музики розповідати світові про Україну. Ви бачите, що зараз ми багато гастролюємо по всьому світу, виступаємо на благодійних заходах і збираємо кошти для ЗСУ», - поділилася співачка.

Вона додала, що для їх групи це був перший досвід онлайн-виступу.

"Мені здається, що все вийшло. Навіть через екран вдалося передати енергетику живої присутності. Ми будемо продовжувати робити все можливе для нашої перемоги. Вона обов'язково прийде! Слава Україні!", - підсумувала Зарицька.

Співачка також поділилася кадрами із запису концерту, на яких можна було побачити виконавців на тлі екрану, стилізованого під українську вишиванку.

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