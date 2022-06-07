Знаменитая украинская гимнастка и олимпийская чемпионка вместе с другими звездами приняла участие в масштабном благотворительном проекте на Таймс Сквер в Нью-Йорке. За кулисами мероприятия Подкопаева пообщалась с журналистами, которые поинтересовались у нее, как она оценивает поведение своей некогда близкой подруги и кумы Ани Лорак.
Как известно, Лорак уже много лет жила и работала в россии. После начала войны она, в отличие от Светланы Лободы и Веры Брежневой, которые были в таком же положении, но решили не молчать, не стала поддерживать Украину. Лорак до сих пор не сделала ни одного заявления по поводу войны у себя на родине, а для того, чтобы избежать расспросов, попросту удалила свой Инстаграм.
Комментируя такое отношение певицы, Подкопаева призналась, что разорвала с ней связи.
«Маски сняты. Все показали, кто есть кто. Мы не общаемся», - отрезала спортсменка.
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Стоит отметить, что в мероприятии в Нью-Йорке также приняли участие такие звезды, как Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер, Брия Блессинг, Мика Ньютон, ALYOSHA, Арина Домски, французская джаз-исполнительница Margot Sergent, латвийская группа Dagamba.
Напомним, Григорий Решетник эмоционально обратился к украинцам.
Как сообщала Politeka, Дорофеева после развода с Дантесом похвасталась важным достижением.
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