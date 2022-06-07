Как пишет Politeka.net, Оля Цибульская - известная украинская певица и телеведущая, которая дружит с солистом группы Михаилом Хомой, часто показывает в сети разные моменты из своей жизни и говорит о чем-то личном. Любит также ведущая обсуждать важные темы, касающиеся реалий наших дней.
В этот раз к теме планов на будущее Ольга подошла с юмором и остротой:
«Я думала в старости мне захочется дом в Испании и молодого украинского любовника. Но теперь старость и любовник будут исключительно украинскими» - пошутила Цибульская, вспоминая события последних месяцев.
Также Цибульская рассказала, что ее так сильно впечатлило.
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"Поняла, что говорить о войне тяжело. Хочется без нее. Прорыдала почти весь эфир", - написала Оля.
"Записывала еще одно интервью. И в который раз поняла, что мне очень тяжело даются разговоры о войне, учимся жить с ней. И научимся без нее, очень легко".
После этого Цибульская показала своего сына, который наслаждался купанием в детском бассейне.
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