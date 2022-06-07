Как сообщает Politeka.net, семья Кристины и Григория Решетников вернулись с детьми в Украину. Жена украинского телеведущего опубликовала новое сообщение в инстаграмме, в котором показала, что способно успокоить взволнованный ум.

Так, она показала кадры с конной прогулки: Кристина Решетник запостила видео, где она пришла к загону с лошадьми. Черный скакун подошел к ней ближе и позволил себя погладить. Кадры жена Григория Решетника решила лаконично подписать и оставила лишь несколько стикеров с рисунком лошадей.

Для прогулки Кристина Решетник выбрала черную футболку и удобные джинсовые шорты. Также девушка не забыла про аксессуары в виде ремешка.

В комментариях у нее поинтерисовались, есть ли у Кристины навыки - кататься на лошадях. На что та ответила утвердительно и призналась, что когда-то действительно каталась. Другие отмечали, что она выглядит просто очаровательно вместе со скакуном.

Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.

Как сообщала Politeka, отец троих детей и ведущий "Холостячки" Решетник намекнул, что не собирается останавливаться.

Также Politeka писала, Решетник ответил, как и почему выехал из Украины во время войны.



