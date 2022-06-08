Популярна українська співака Тіна Кароль відвідала сади Ватикану і помолилася за Україну, також артистка дала кілька інтерв'ю, розповіла про плани на майбутнє, а також запланувала нові концерти. У мережі з'явилися уривки з бесіди Тіни.

У артистки запитали, що залишилося у неї в минулому «мирному» житті, яке у неї було до 24-го лютого.

Артистка розповіла, що у неї там залишився цілий світ.

«Я собі заборонила думати, що щось залишилося і щось не повернеться. Це тимчасово, адже ми зараз на фронті. Україна досвідчена, культурна та освічена. Ми десь закордоном тимчасово, щоб повернутися з якимось досвідом, що зараз отримуємо. І будемо відновлювати нашу державу.

Ні, буде цей час до війни, під час і після. Але ми всі повернемося. Так, було таке, що в 2014 році артисти шукали собі якусь сіру зону, але мені різниці немає. Тоді гинули люди, гинуть зараз. Це та ж страшна війна, страждають люди, але ми повинні виграти " - ділиться Кароль.

Як виявилося, Тіна гастролює в Італії з благодійними концертами, і вирішила відвідати Ватикан, де помолилася за Україну в цей непростий час.

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