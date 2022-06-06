Как пишет Politeka.net, Марина Боржеская - известная украинская фитнес-тренер из шоу "Зважені та щасливі". Сейчас звезда активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Боржемская решила поговорить о языковом вопросе.

"Украинский язык. Языковой вопрос снова остро встает в нашем обществе.

Многие разделились на тех, кто считает, что уже давно стоило всем разговаривать только на украинском. И тех, кто лояльно относится к постепенному переходу на украинский, и даже к продолжению говорить по-русски.

Я родилась в русскоязычной семье, никогда в своей жизни я не испытывала унижения по языковому признаку. Всех понимала и не просила переходить с одного языка на другой.

Для своей работы на телевидении я начала подтягивать украинский, чтобы общаться грамотно и чисто, как положено ведущей, на которую смотрят миллионы людей.

Я не осуждаю тех, кто продолжает общаться на русском. Это их право. Я знаю, что их процент с каждым днем ​​становится все меньше. Но я уверена, что решение полностью переходить с одного языка на другой должен принять сам человек. Вынуждать никто не имеет права и это не поможет ни в коем случае", - написала Боржеская.

Фанаты поставили лайки и написали комментарии:

"Решила переходить на чистый украинский язык, но не нужно принуждать!!! Я сама постепенно к этому иду! И не осуждаю тех, кто говорит пока на русском… некоторым очень тяжело… Но я уверена, что постепенно все перейдут на родной язык!", "Язык - это идентификатор нации,если человек не хочет разговаривать (учить) на украинском государственном языке,то кто он???Язык имеет значение!!!Вопрос как никогда во времени!!! И здесь даже сомнений не должно быть", "Язык не имеет значения,главное в сердце и в голове", "За что гибнут наши герои, как не за сохранение украинской нации, неотъемлемой частью которой является язык. Если не менять ничего в стране, то зачем дальше бороться? Если оставлять старые привычки, удобные методы коммуникации на русском, что же тогда будет только нашим украинским, как ни язык?".

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