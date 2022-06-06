Популярная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская, которая является кумой шоумена Дзидзьо, часто показывает фанатам свою жизнь в Instagram. Так, недавно артистка делилась кадрами с сыном Нестором, который сейчас на дистанционном обучении, а теперь показала свою "лакшери" жизнь не в Киеве, а на Львовщине.

В сторис Оля опубликовала видео, на котором ее можно увидеть в домашнем образе и с тазиком постиранных вещей. В ролике звезда рассказала, что идет "развешивать лахи". При этом выглядит она просто потрясающе – в легком летнем платье, без макияжа, но в хорошем расположении духа.

"Добрый день", - коротко подписала сторис Цибульская.

А в самом видео рассказала, как идут дела: "Добрый день! Я с вами не здоровалась сегодня. Лакшери вип путешествие – развешивать лахи. Лето – пора загорать".

Позже Оля выложила в сторис кадры со своим сыном Нестором, на которых он плещется в надувном бассейне, весело хлюпая воду руками. Выглядит мальчишка в этот момент очень забавно.

Напомним, Жену Остапчука в облегающем платье заподозрили в беременности: "Боже, округленный живот".

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