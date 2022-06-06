Как пишет Politeka.net, молодая жена известного украинского певца поделилась в Инстаграм новыми кадрами с их маленьким сыном. Как известно, Репяхова родила своего первенца 15 июня прошлого года. Уже совсем скоро маленькому Мише исполнится год, и блогерша решила показать, как заметно он вырос.
На новом фото мальчик сидел на диване, одетый в милую клетчатую рубашку.
«Эта фотография собрала столько реакций в стори, что решила оставить ее тут», - подписала снимок Репяхова.
Она также поделилась коротким видео, на котором мальчик исследует дом, роняя и трогая все, до чего может дотянуться.
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Подписчики Репяховой не смогли пройти мимо кадров с малышом.
«Сердцеед», «Какой взрослый», «Маленькая копия Виктора Павлика», «Модный и стильный мальчик», «Такой взрослый маленький мальчик», «Красавчик маленький», «Да будет движ», «Хозяин маленький», «О, дааа. У нас такой же период сейчас. Нужен глаз да глаз», - пишут люди.
Напомним, "холостячка" Мишина за границей встревожила внешним видом, фото.
Как сообщала Politeka, Полякова взмолилась о помощи из-за потерянного имущества.
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