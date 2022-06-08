Популярна блогер і фітнес-стренер Марина Боржемська, яка була зірковим тренером в шоу "Зважені та щасливі", часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу телезірка виклала в мережі фото і анонсувала ефір з викладачем української мови.

Раніше Марина оголосила набір на свою нову програму по схудненню і здоровому способу життя, в якій також пропонує шанувальникам вивчати українську мову. Тепер же вирішила провести прямий ефір з експертом з мови Ганною Гавриш.

"9 червня - прямий ефір з викладачем української мови Ганною Гавриш. Я помітила під минулим постом дискусію з приводу української мови і вважаю, що дуже вдалим буде ефір з викладачем української мови, щоб розвіяти певні нюанси. Анна Гавриш - засновниця і провідна тренерка навчальної платформи communicate.in.ua. Коуч з української мови зіркових телеведучих каналу СТБ (і мій, в тому числі). Тренер з публічних виступів СЕО компаній, політиків, адвокатів і дипломатів. Ви закохаєтесь в українську мову з першого речення. Приєднуйтесь до ефіру, пишіть питання, дотримуйтесь пост, щоб не забути. Крім того, Ганна буде новим експертом у моїй програмі Червня, яка стартує 20 червня", - розповіла Боржемська у підписі до публікації.

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