Один из самых эпатажных украинских исполнителей Melovin (Костя Бочаров), который прошлым летом сделал каминг-аут, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, недавно артист выкладывал в сеть фото и видео со своих заграничных гастролей, где собирал залы на благотворительных концертах, а в этот раз поделился кадрами со Львова.

Как оказалось, Melovin вернулся из-за границы и сразу же устроил еще один благотворительный концерт. Начал свои выступления артист со Львова, но похоже, поклонников ждут и концерты в других городах. Как видно на видео, Костя здорово завел львовскую публику.

В подписи к публикации Melovin написал: "Сегодня состоялось благотворительное выступление в невероятном Львове. Я скучал по нашим встречам! Спасибо за безумную энергию и поддержку. Подарили Львову вместе с @dykobrassband свою версию песни "Ты". Ребята, вы крутые и безумные! До скорой музыкальной встречи! Украина непобедима! Так было и будет навеки!".

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