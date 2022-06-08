Популярная украинская певица Джамала, которая недавно ездила в США с благотворительными концертами и украсила обложку немецкого журнала, часто делится с поклонниками моментами из своей жизни в Instagram.

С начала войны Джамала увезла двоих сыновей за границу – сейчас они живут в турецком Стамбуле. И в этот раз на своей странице артистка показала редкие кадры с прогулки по городу. На снимках можно заметить, как подросли дети украинской звезды. Похоже, во время прогулки звездная мама и детки весело провели время и посетили много интересных мест.

В подписи к публикации Джамала написала: "Обычная радость впервые за три месяца выйти на прогулку с детьми в центр Стамбула. Показать им город. Ощущение будто из прошлой жизни. Без лишних слов". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать фото певицы с малышами, засыпая их комплиментами.

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