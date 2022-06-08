Популярная блогер и фитнес-стренер Марина Боржемская, которая была звездным тренером в шоу "Зважені та щасливі", часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда выложила в сети фото и анонсировала эфир с преподавателем украинского языка.
Ранее Марина объявила набор на свою новую программу по похудению и здоровому образу жизни, в которой также предлагает поклонникам изучать украинский язык. Теперь же решила провести прямой эфир с экспертом по языку Анной Гавриш.
"9 июня – прямой эфир с преподавателем украинского языка Анной Гавриш. Я заметила под прошлым постом дискуссию по поводу украинского языка и считаю, что очень удачным будет эфир с преподавателем украинского языка, чтобы развеять определенные нюансы. Анна Гавриш – основательница и ведущая тренерка учебной Платформы communicate.in.ua. Коуч по украинскому языку звездных телеведущих канала СТБ (и мой, в том числе). Тренер по публичным выступлениям СЕО компаний, политиков, адвокатов и дипломатов. Вы влюбитесь в украинский язык с первого предложения. Присоединяйтесь к эфиру, пишите вопросы, соблюдайте пост, чтобы не забыть. Кроме того, Анна будет новым экспертом в моей программе июня, которая стартует 20 июня", - рассказала Боржемская в подписи к публикации.
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