Популярний український телеведучий, шоумен і продюсер Юрій Горбунов, який разом з дружиною залишився в Україні, продовжує розповідати про ситуацію в країні і підтримувати громадян. Нещодавно артиста зворушила поведінка стареньких дідуся і бабусі.

Вони навіть без грошей хотіли допомогти ЗСУ і віддати останнє заради їх перемоги, це дуже зворушило і волонтерів.

Артист емоційно висловився: "хіба можна здолати такий народ? Величні люди!! Слава Україні!!"- пише Горбунов.

Шанувальники обговорили пост і підтвердили, що такі випадки чіпають до сліз: "Божечки😭 наші люди найкращі🙏; Дай Бог їм здоров'я і ще довго прожити. Нехай дочекаються перемоги в Україні 🙏❤️🇺 🇦; кращі люди!!!! Краща матуся Україна!!!; Треба записувати ім'я цих бабусь і дідусів і ми повинні їх відвідати умі після перемоги; до сліз😭; клубок у горлі,наші люди кращі 🙏" »

Також Юрій розмістив на своїй сторінці фото військового на тлі палаючої пожежі і зі словами"100 днів". А в підписі до публікації поділився своїми емоціями з приводу цієї дати.

"100 днів – як доба, як одна мить! 100 днів неймовірної відваги, героїзму та патріотизму всіх українців! 100 днів смертей, руйнувань, сліз і ненависті до ворога! І всі ці 100 днів віри в наші Збройні сили, і нашу Велику Перемогу! Слава Україні!",- написав Горбунов.

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