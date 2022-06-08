Популярный украинский телеведущий, шоумен и продюсер Юрий Горбунов, который вместе с женой остался в Украине, продолжает рассказывать о ситуации в стране и поддерживать граждан. Недавно артиста тронуло поведение стареньких дедушки и бабушки.

Они даже без денег хотели помочь ВСУ и отдать последнее ради их победы, это очень тронуло и волонтеров.

Артист эмоционально высказался: «Разве можно одолеть такой народ? Величественные люди!! Слава Украине!!» - пишет Горбунов сети.

Поклонники обсудили пост и подтвердили, что такие случаи трогают до слез: «Божечки😭 наши люди самые лучшие🙏; Дай Бог им здоровья и еще долго прожить. Пусть дождутся победы в Украине 🙏❤️🇺🇦; Лучшие люди!!!! Лучшая мамочка Украина!!!; Надо записывать имя этих бабушек и дедушек и мы должны их навестить уме после победы; До слез😭; Ком в горле,наши люди лучшие 🙏».

Также Юрий разместил на своей странице фото военного на фоне пылающего пожара и со словами "100 дней". А в подписи к публикации поделился своими эмоциями по поводу этой даты.

"100 дней – как сутки, как один миг! 100 дней невероятной отваги, героизма и патриотизма всех украинцев! 100 дней смертей, разрушений, слез и ненависти к врагу! И все эти 100 дней веры в наши Вооруженные силы, и нашу Великую Победу! Слава Украине!", - написал Горбунов.

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