Ірина Білик "прозріла" після багатьох років дружби з російськими знаменитостями.

Як пише Politeka.net, у шоу "Вечір з Україною" відома російська співачка прокоментувала свої стосунки з Філіпом Кіркоровим та іншими російськими знаменитостями, яких раніше вважала друзями.

За словами Білик, зараз вона розуміє, що ніхто з них їй насправді не друг.

"Я більше не вірю. Я вважаю, що таких друзів (з числа російських зірок-прим. ред) на сьогоднішній день у мене немає", - заявила співачка.

На думку Білик, її просто використовували для того, щоб співати її пісні.

"Я була для них світлою людиною, яка пише світлі пісні, світлі вірші. Вони хотіли це взяти від моєї творчості і творчості багатьох українців. Зараз я б не хотіла, щоб мої пісні там співали ці люди", - категорично заявила Білик.

Вона також підкреслила, що на російських артистах лежить частка відповідальності за кровопролитну війну в Україні.

"Я не кажу зараз про артистів, що вони вбивці, але можна прирівняти, що вони теж своїми діями вбивають простих людей, простих українців», - вважає Білик.

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