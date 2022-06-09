Як пише Politeka.net, у шоу "Вечір з Україною" відома російська співачка прокоментувала свої стосунки з Філіпом Кіркоровим та іншими російськими знаменитостями, яких раніше вважала друзями.
За словами Білик, зараз вона розуміє, що ніхто з них їй насправді не друг.
"Я більше не вірю. Я вважаю, що таких друзів (з числа російських зірок-прим. ред) на сьогоднішній день у мене немає", - заявила співачка.
На думку Білик, її просто використовували для того, щоб співати її пісні.
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"Я була для них світлою людиною, яка пише світлі пісні, світлі вірші. Вони хотіли це взяти від моєї творчості і творчості багатьох українців. Зараз я б не хотіла, щоб мої пісні там співали ці люди", - категорично заявила Білик.
Вона також підкреслила, що на російських артистах лежить частка відповідальності за кровопролитну війну в Україні.
"Я не кажу зараз про артистів, що вони вбивці, але можна прирівняти, що вони теж своїми діями вбивають простих людей, простих українців», - вважає Білик.
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