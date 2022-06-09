Ирина Билык «прозрела» после многих лет дружбы с российскими знаменитостями.

Как пишет Politeka.net, в шоу «Вечір з Україною» известная российская певица прокомментировала свои отношения с Филиппом Киркоровым и другими российскими знаменитостями, которых раньше считала друзьями.

По словам Билык, сейчас она понимает, что никто из них ей на самом деле не друг.

«Я больше не верю. Я считаю, что таких друзей (из числа российских звезд – прим. ред) на сегодняшний день у меня нет», - заявила певица.

По мнению Билык, ее просто использовали для того, чтобы петь ее песни.

«Я была для них светлым человеком, пишущим светлые песни, светлые стихи. Они хотели это взять от моего творчества и творчества многих украинцев. Сейчас я бы не хотела, чтобы мои песни там пели эти люди», - категорично заявила Билык.

Она также подчеркнула, что на российских артистах лежит доля ответственности за кровопролитную войну в Украине.

«Я не говорю сейчас об артистах, что они убийцы, но можно приравнять, что они тоже своими действиями убивают простых людей, простых украинцев», - считает Билык.

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