Как пишет Politeka.net, в шоу «Вечір з Україною» известная российская певица прокомментировала свои отношения с Филиппом Киркоровым и другими российскими знаменитостями, которых раньше считала друзьями.
По словам Билык, сейчас она понимает, что никто из них ей на самом деле не друг.
«Я больше не верю. Я считаю, что таких друзей (из числа российских звезд – прим. ред) на сегодняшний день у меня нет», - заявила певица.
По мнению Билык, ее просто использовали для того, чтобы петь ее песни.
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«Я была для них светлым человеком, пишущим светлые песни, светлые стихи. Они хотели это взять от моего творчества и творчества многих украинцев. Сейчас я бы не хотела, чтобы мои песни там пели эти люди», - категорично заявила Билык.
Она также подчеркнула, что на российских артистах лежит доля ответственности за кровопролитную войну в Украине.
«Я не говорю сейчас об артистах, что они убийцы, но можно приравнять, что они тоже своими действиями убивают простых людей, простых украинцев», - считает Билык.
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