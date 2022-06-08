Как сообщает Politeka.net, жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая активно занимается волонтерством, впервые с 24 февраля прихорошилась. Фото перевоплощения она поделилась на своей странице в Инстаграм-Сториз.

"Сегодня я впервые за столько дней собралась на работу красивенькой. На каблы меня не хватило, потому надела кеды, захотелось белые", - подписала снимки жена телеведущего Владимира Остапчука.

Кристина Горняк собралась на работу в очаровательном наряде: светлое платье в горошек с маленьким воротником, манжетами и пуговицами сделало ее образ невероятно женственным и по-летнему свежим. К слову, винтажный стиль и горошек на пике популярности, так что девушка попала в самую точку.

Наряд она дополнила кедами, серьгами, кулончиком и колечком. Завершающий штрих – натуральный макияж с небольшими стрелками и волосы, уложенные в прическу.

Напомним, что жена Остапчука в модном наряде рассказала, какое будущее видит для украинцев.

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Маски" Остапчука поделилась воспоминаниями из прошлого.

Также Politeka писала, что жена ведущего "Маски" Остапчука показала, как нужно воспринимать сложности.