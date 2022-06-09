Цій темі знаменита українська актриса присвятила серію сторіз у своєму Instagram.
Так, Мішина зізналася, що їй зараз як ніколи важливо спілкуватися з людьми, яким можна написати і коли добре, і коли погано.
"З тими, хто не задає зайвих питань, хто готовий прийняти тебе таким, яким ти є", - пояснила актриса.
Вона поділилася архівними кадрами, на яких, судячи з усього, позувала з компанією своїх друщів. Люди сміялися і веселилися, судячи з усього, відзначаючи якесь свято.
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"Сумую...цінуйте таких людей. Світ показав нам, наскільки матеріальні речі вразливі, момент і все, у тебе може нічого не бути. А скарбничка вашого щастя, куди ви складаєте любов інших і вашу любов до людей, вона завжди буде з вами", - написала Мішина.
Актриса додала, що в необхідний момент людина може знайти джерело сил саме в подібній «скарбничці» з «правильними» людьми.
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