Этой теме знаменитая украинская актриса посвятила серию сториз в своем Инстаграм.

Так, Мишина призналась, что ей сейчас как никогда важно общаться с людьми, которым можно написать и когда хорошо, и когда плохо.

«С теми, кто не задает лишних вопросов, кто готов принять тебя таким, какой ты есть», - пояснила актриса.

Она поделилась архивными кадрами, на которых, судя по всему, позировала с компанией своих друщей. Люди смеялись и веселились, судя по всему, отмечая какой-то праздник.

«Скучаю…Цените таких людей. Мир показал нам, насколько материальные вещи уязвимы, момент и все, у тебя может ничего не быть. А копилка вашего счастья, куда вы складываете любовь других и вашу любовь к людям, она всегда будет с вами», - написала Мишина.

Актриса добавила, что в необходимый момент человек может найти источник сил именно в подобной «копилке» с «правильными» людьми.

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