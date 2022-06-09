Знаменитий хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма задумався про майбутнє, поділившись своїм прогнозом.

Як пише Politeka.net, в нових сторіз на своїй сторінці в Instagram Яма зізнався, що йому не вистачає деяких речей з довоєнного життя. Зокрема, танцюрист занудьгував за програмами, в яких знімався.

"Скучив по роботі. А ви скучили за танцями?", - поцікавився у своїх шанувальників хореограф.

Яма зізнався, що йому хочеться повернутися в мирне життя. Танцюрист опублікував кілька архівних фото, на яких він проводив час в компанії своєї сім'ї.

"А насправді хочеться мирного життя. Але ж точно такий же вже не буде", - задумався про майбутнє танцюрист.

Втім, Яма не втрачає надію на те, що все буде не просто добре, а ще краще, ніж було.

"Але може бути ще краще!", - написав танцюрист, поділившись знімком, на якому позував в стильному костюмі і з келихом шампанського в руці.

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