Как пишет Politeka.net, в новых сториз на своей странице в Инстаграм Яма признался, что ему не хватает некоторых вещей из довоенной жизни. В частности, танцор заскучал за программами, в которых снимался.

«Соскучился по работе. А вы соскучились по танцам?», - поинтересовался у своих поклонников хореограф.

Яма признался, что ему хочется вернуться в мирную жизнь. Танцор опубликовал несколько архивных фото, на которых он проводил время в компании своей семьи.

«А на самом деле хочется мирной жизни. Но ведь точно такой же уже не будет», - задумался о будущем танцор.

Впрочем, Яма не теряет надежду на то, что все будет не просто хорошо, а еще лучше, чем было.

«Но может быть еще лучше!», - написал танцор, поделившись снимком, на котором позировал в стильном костюме и с бокалом шампанского в руке.

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