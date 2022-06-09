Як пише Politeka.net, Ілона Гвоздьова - відома українська танцівниця і переможниця проекту "Тацні з зірками". Нещодавно Ілона повернулася з Італії, де ховалася від жаху війни. Тепер зірка підбадьорює українців своїми танцями, ділячись з ними в Instagram. Цей раз не став винятком, адже Ілона поділилася запальним відео.

"Всім бажаю гарного дня. Дівчата пам'ятайте, сила наших чоловіків у нас", - написала Ілона.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красуня таки!", "Як красиво, ніжно і жіночно", "у мене теж немає звуку", "навчи своєму скромному і тихому хлопцеві бути теж творчим а не картинкою висить на стіні і ховає дірку", "а у мене немає звуку, щоб прослухати. Пише"у Вашому регіоні музика недоступна".

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