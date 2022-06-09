Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница проекта "Тацні з зірками". Недавно Илона вернулась из Италии, где пряталась от ужаса войны. Теперь звезда подбадривает украинцев своими танцами, делясь с ними в Инстаграм. Этот раз не стал исключением, ведь Илона поделилась зажигательным видео.

"Всем желаю хорошего дня. Девушки помните, сила наших мужчин у нас", - написала Илона.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка таки!", "Как красиво, нежно и женственно", "У меня тоже нет звука", "Научи своему скромному и тихому парню быть тоже творческим а не картинкой висящей на стене и прячущей дырку", "а у меня нет звука, чтобы прослушать. Пишет "в вашем регионе музыка недоступна".

Напомним, Гвоздева из "Танців з зірками" рассказала о потере родного человека

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