Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и победительница проекта "Тацні з зірками". Недавно Илона вернулась из Италии, где пряталась от ужаса войны. Теперь звезда подбадривает украинцев своими танцами, делясь с ними в Инстаграм. Этот раз не стал исключением, ведь Илона поделилась зажигательным видео.
"Всем желаю хорошего дня. Девушки помните, сила наших мужчин у нас", - написала Илона.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Красотка таки!", "Как красиво, нежно и женственно", "У меня тоже нет звука", "Научи своему скромному и тихому парню быть тоже творческим а не картинкой висящей на стене и прячущей дырку", "а у меня нет звука, чтобы прослушать. Пишет "в вашем регионе музыка недоступна".
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