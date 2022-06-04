Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танців з зірками" Илона Гвоздева, которая недавно вернулась домой, часто радует поклонников подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз танцовщица посвятила пост 100 дням войны и рассказала, что возвращает ее к жизни.

На своей странице Илона опубликовала милое фото из своей танцевальной школы, видимо, она позирует на снимке со своей ученицей. Хореограф выглядит энергичной и полной жизни. По словам Гвоздевой, именно танцы и работа в школе с учениками вернула ее к жизни.

"100 дней войны! Иногда до сих пор просыпаюсь ночью и думаю, что все это сон. Но нет – это наша реальность, и теперь мы должны научиться жить по-другому! Каждый день болит сердце за каждого украинца, кто остается в горячих точках и оккупированных территориях. Несмотря на то, что в Киеве спокойнее, душа все равно болит и тревога не проходит! Сегодня я молюсь каждый день и желаю всем нам пережить эти трудные времена!

Я так благодарна своей работе и своим ученикам, которые понемногу возвращают меня к жизни, в которой я постоянно вдохновляла, творила, придумывала, танцевала и учила, и получала огромный заряд энергии. Когда сегодня работала в зале, поймала себя на мысли, что в горле ком, а на глазах слезы счастья, потому что я снова чувствую себя живой и востребованной!

Хочу сейчас поблагодарить каждого, кто продолжает заниматься своим делом, помогать, вдохновлять, работать и поддерживать Украину. Спасибо нашим ВСУ, потому что каждый наш новый день – это ваша заслуга! Пусть вас бережет Бог и ленд-лиз. Мы сильная нация, и мы на стороне добра и правды, поэтому победа будет за нами", - написала Илона.

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