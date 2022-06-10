Популярна блогер і фітнес-стренер Марина Боржемська, яка була зірковим тренером в шоу "Зважені та щасливі", продовжує розповідати про життя в соціальній мережі. Також тренер не забуває про важливість здорового харчування, ділиться вправами для схуднення і розповідає про різні теми здорового способу життя.

Зрідка Марина говорить про сім'ю і про те, що відбувається в її житті.

"Доброго ранку, ми з України💙 💛" - пише Марина під сімейним кадром зі своїми дітьми, яких не так часто показує останнім часом.

Шанувальники відразу звернули на це увагу:

"Ви такі красиві; ️❤ ось як же це красиво❤️; обожнюю вашу круту компанію; які вони вже дорослі, щастя вам; люблю; люблю вашу веселу сімейку!!!!!❤ ; І ми))😉 🇺 🇦 🇺 🇦; хороша сім'я! Божого благословення вам! Ви для мене є прикладом ідеальної жінки і супер мами! 👍 😍 🇺 🇦 ; Я коли відкрила фото не впізнала ваших дітей 😍 які вже дорослі».

Також телезірка виклала в мережі фото і анонсувала ефір з викладачем української мови. Раніше Марина оголосила набір на свою нову програму по схудненню і здоровому способу життя, в якій також пропонує шанувальникам вивчати українську мову.

"Я помітила під минулим постом дискусію з приводу української мови і вважаю, що дуже вдалим буде ефір з викладачем української мови, щоб розвіяти певні нюанси".

Також Зарицька з KAZKA показала, як група допомагає Україні: "все можливе для нашої перемоги".

Як повідомляла Politeka, "Вперше за три місяці...": Джамала показала рідкісні фото з дітьми за кордоном.

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