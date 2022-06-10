Популярная блогер и фитнес-стренер Марина Боржемская, которая была звездным тренером в шоу "Зважені та щасливі", продолжает рассказывать о жизни в социальной сети. Также тренер не забывает о важности здорового питания, делится упражнениями для похудения и рассказывает о различных темах здорового образа жизни.

Изредка Марина говорит о семье и о том, что происходит в ее жизни.

«Доброго ранку, ми з України💙💛» - пишет Марина под семейным кадром со своими детьми, которых не так часто показывает в последнее время.

Поклонники сразу обратили на это внимание:

«Вы такие красивые; ️❤ Вот как же это красиво️❤️; обожаю вашу крутую компанию; какие они уже взрослые, счастья вам️😍; люблю вашу веселу симейку!!!!!❤; И мы))😉🇺🇦🇺🇦; Хорошая семья! Божьего благословения вам! Вы для меня являетесь примером идеальной женщины и супер мамы! 👍😍🇺🇦; Я когда открыла фото и не узнала ваших детей 😍 которые уже взрослые».

Также телезвезда выложила в сети фото и анонсировала эфир с преподавателем украинского языка. Ранее Марина объявила набор на свою новую программу по похудению и здоровому образу жизни, в которой также предлагает поклонникам изучать украинский язык.

"Я заметила под прошлым постом дискуссию по поводу украинского языка и считаю, что очень удачным будет эфир с преподавателем украинского языка, чтобы развеять определенные нюансы".

Напомним, Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы".

Как сообщала Politeka, "Впервые за три месяца…": Джамала показала редкие фото с детьми за границей.

Также Politeka писала, что "Я скучал": Melovin после гастролей за границей наконец-то выступил в Украине.