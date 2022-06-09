Як пише Politeka.net, Михайло і Ярослава одружилися в 2013 році. Пара була разом до 2021 року, після чого вирішила розірвати стосунки. Зараз SLAVIA активно зайнята кар'єрою співачки. Нещодавно Ярослава зізналася, що донині спілкується з Михайлом і він їй допомагає. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

"Східниця-курортна перлина Львівської області

Бальнеологічний курорт Східниця славиться своїми мальовничими краєвидами Карпатського підгір'я та лікувальними властивостями джерел мінеральних вод.

Східницькі Надра щедрі одночасно і на" Нафтусю", і на" Боржомі", і на"Поляну Квасову".

Гірське повітря і хвоя створюють додатковий лікувальний ефект.

Пишаюся красою рідної України", - написала зірка.

Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо розговорилася про розлучення з артистом

А ще Politeka повідомляла, що Slavia після розлучення з Дзідзьо розповіла про зміни, що відбулися з нею

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