Як пише Politeka.net, Михайло і Ярослава одружилися в 2013 році. Пара була разом до 2021 року, після чого вирішила розірвати стосунки. Зараз SLAVIA активно зайнята кар'єрою співачки. Нещодавно Ярослава зізналася, що донині спілкується з Михайлом і він їй допомагає. Не забуває співачка і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
"Східниця-курортна перлина Львівської області
Бальнеологічний курорт Східниця славиться своїми мальовничими краєвидами Карпатського підгір'я та лікувальними властивостями джерел мінеральних вод.
Східницькі Надра щедрі одночасно і на" Нафтусю", і на" Боржомі", і на"Поляну Квасову".
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Пишаюся красою рідної України", - написала зірка.
Нагадаємо, екс-дружина Дзідзьо розговорилася про розлучення з артистом
А ще Politeka повідомляла, що Slavia після розлучення з Дзідзьо розповіла про зміни, що відбулися з нею
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