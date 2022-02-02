Певица SLAVIA, которая отдыхает на Кубе, увидела в одном из заведений российский флаг и не сдержала эмоций, поделившись в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, SLAVIA (Ярослава) - экс-супруга солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Пара в прошлом году заявила, что разводится. Певица сейчас занимается активно сольной карьерой, а недавно отправилась отдыхать на Кубу. На новых сторис в Инстаграм Ярослава показала, что увидела на отдыхе.

На кадрах звезда была в одном из заведений Кубы. Артистка показала, что там висели несколько флагом России.

"Часто беру с собой за границу флаг Украины", - написала Ярослава.

"Вот что делается, видите? Вот такая вот ситуация. Кто будет на Кубе, берите с собой украинские флаги, я думаю, что они с удовольствием повесят их сюда и украинский флаг. Ну, просто, сори, крик души", - сказала Ярослава.

"Давайте сделаем традицией оставлять за границей флаг Украины", - подписала сторис звезда у себя в Инстаграм.

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