Как пишет Politeka.net, SLAVIA (Ярослава) - экс-супруга солиста группы Дзидзьо Михаила Хомы. Пара в прошлом году заявила, что разводится. Певица сейчас занимается активно сольной карьерой, а недавно отправилась отдыхать на Кубу. На новых сторис в Инстаграм Ярослава показала, что увидела на отдыхе.
На кадрах звезда была в одном из заведений Кубы. Артистка показала, что там висели несколько флагом России.
"Часто беру с собой за границу флаг Украины", - написала Ярослава.
"Вот что делается, видите? Вот такая вот ситуация. Кто будет на Кубе, берите с собой украинские флаги, я думаю, что они с удовольствием повесят их сюда и украинский флаг. Ну, просто, сори, крик души", - сказала Ярослава.
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"Давайте сделаем традицией оставлять за границей флаг Украины", - подписала сторис звезда у себя в Инстаграм.
Напомним, экс-жена Дзидзьо Slavia пофасонила в купальниках на роскошных пляжах Кубы
А еще Politeka сообщала, что экс-супруга Dzidzio Slavia в купальнике с разрезом до пупка зажгла с кубинцами, заинтриговав заявлением
Также Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO Slavia удивила печальными кадрами с отдыха, огромные очереди и пустые полки