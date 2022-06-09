Как пишет Politeka.net, Михаил и Ярослава женились в 2013 году. Пара была вместе до 2021 года, после чего решила разорвать отношения. Сейчас SLAVIA активно занята карьерой певицы. Недавно Ярослава призналась, что по сей день общается с Михаилом и он ей помогает. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
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Напомним, экс-жена Дзидзьо разоткровенничалась о разводе с артистом
А еще Politeka сообщала, что Slavia после развода с Дзидзьо рассказала о произошедших с ней изменениях
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