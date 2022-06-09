Как пишет Politeka.net, Михаил и Ярослава женились в 2013 году. Пара была вместе до 2021 года, после чего решила разорвать отношения. Сейчас SLAVIA активно занята карьерой певицы. Недавно Ярослава призналась, что по сей день общается с Михаилом и он ей помогает. Не забывает певица и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

"Сходница - курортная жемчужина Львовской области

Бальнеологический курорт Сходница славится своими живописными видами Карпатского подгорья и лечебными свойствами источников минеральных вод.

Сходнические недра щедры одновременно и на "Нафтусю", и на "Боржоми", и на "Поляну Квасову".

Горный воздух и хвоя создают дополнительный лечебный эффект.

Горжусь красотой родной Украины", - написала звезда.

Напомним, экс-жена Дзидзьо разоткровенничалась о разводе с артистом

А еще Politeka сообщала, что Slavia после развода с Дзидзьо рассказала о произошедших с ней изменениях

Также Politeka писала, что экс-жена DZIDZIO не сдержала эмоций, наткнувшись на российский флаг