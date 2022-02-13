Александр Пономарев решил собрать квартет для новых съемок, заинтриговав четвертым участником проекта, к которому уже присоединились Дзидзьо и Никита Алексеев.

Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский артист. Звезда решил добавить новую фотографию в Инстаграм, где рассказал о своем новом квартете.

На фото был Александр Пономарев, Никита Алексеев, Дзидзьо и еще один человек, лицо которого было закрыто смайликом.

"Съемки новой работы начаты! Угадайте кто 4-й?", - спросил артист.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"В таком составе ждём Артема Пивоварова)", "Ответил на все 100%", "Олег Винник", "Ласточкин", "Тарас Тополя", "Пивоваров или Тополя", "Иво Бобул", "Ну это Тарас, точно, ну когда уже, когда уже презентация?! Жду с нетерпением".

Как оказалось, фанаты, предлагавшие Тополю, были правы. Ведь Тарас опубликовал это же фото без смайлика, а через несколько минут уже Пономарев сделал пост, показав весь состав квартета.

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