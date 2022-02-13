Как пишет Politeka.net, Александр Пономарев - успешный украинский артист. Звезда решил добавить новую фотографию в Инстаграм, где рассказал о своем новом квартете.
На фото был Александр Пономарев, Никита Алексеев, Дзидзьо и еще один человек, лицо которого было закрыто смайликом.
"Съемки новой работы начаты! Угадайте кто 4-й?", - спросил артист.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
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Как оказалось, фанаты, предлагавшие Тополю, были правы. Ведь Тарас опубликовал это же фото без смайлика, а через несколько минут уже Пономарев сделал пост, показав весь состав квартета.
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