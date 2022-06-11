Співачка Анна Трінчер, яка не так давно зробила збільшення бюста, показала першу фотосесію зі своїми формами.

Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, актриса і блогерка. Не так давно зірка стала нареченою Олександра Волошина. А ще знаменитість довгий час була незадоволена своїм бюстом і нещодавно зважилася збільшити його. Операція вдалася і Анна Трінчер вже встигла відзняти першу фотосесію, показуючи свою розкіш.

"Яке фото більше зайшло? Обожнюю цю фотосесію і час від часу буду вам відкривати інші образи з неї

А там просто ваууууу. Моя перша фотосесія з ягідками)

Відчуваю себе по-іншому....", - написала Тринчер.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Ти красуня", "Вау, богиня", "Оу, що за красуня", "Отпадние фотки", "Аня, це просто бомба", "нові шпалери на телефоні".

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