Як пише Politeka.net, Анна Трінчер - відома українська співачка, актриса і блогерка. Не так давно зірка стала нареченою Олександра Волошина. А ще знаменитість довгий час була незадоволена своїм бюстом і нещодавно зважилася збільшити його. Операція вдалася і Анна Трінчер вже встигла відзняти першу фотосесію, показуючи свою розкіш.
"Яке фото більше зайшло? Обожнюю цю фотосесію і час від часу буду вам відкривати інші образи з неї
А там просто ваууууу. Моя перша фотосесія з ягідками)
Відчуваю себе по-іншому....", - написала Тринчер.
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Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
"Ти красуня", "Вау, богиня", "Оу, що за красуня", "Отпадние фотки", "Аня, це просто бомба", "нові шпалери на телефоні".
Нагадаємо, Трінчер розповіла, що з нею сталося під час повітряної тривоги
А ще Politeka писала, що Трінчер несподівано заговорила про абьюз в їхній родині
Також Politeka повідомляла, що Трінчер відкрито поскаржилася на нареченого через його поведінку на відпочинку