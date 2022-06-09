Как сообщает Politeka.net, Анна Тринчер устроила себе отпуск со своим женихом и не раз уже удивила рассказами о том, как проходят ее будни. При этом ради популярности девушка любит также рассказывать и о ссорах с Александром Волошиным.

В этот раз Тринчер заявила об абьюзе в их семье с возлюбленным, причем в шутку. Пара часто бьет друг друга и показывает на камеру, как дурачится:

«Никогда не рассказывала об абьюзе в нашей семье. А вы думаете, откуда у меня постоянно синяки! Потому что мы бьем друг друга» - отшутилась Тринчер.

Тринчер призналась, что всю жизнь была бесстрашным человеком, однако после начала войны стала постоянно ощущать тревожность.

«Кроме того, что я всюду вижу опасность, я погружаюсь в каждый громкий звук, стук. Если я где-то слышу взрыв или на улице гром, это просто канава: ( мое состояние доходит до почти панической атаки», - рассказала Тринчер.

Она отметила, что в целом научилась контролировать панические атаки, однако полностью от них избавиться не выходит.

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