Популярная украинская певица, актриса и блогерша, которая сейчас вместе с женихом Александром Волошиным живет в Буковеле, часто делится с поклонниками подробностями своей жизни в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась своей бедой. Оказалось, у нее едва не случилась паническая атака во время воздушной тревоги, которая совпала с сильной грозой.

В сторис Анна рассказала, что, когда объявили воздушную тревогу она сильно не волновалась, так как уже практически к ним привыкла, как и многие люди, живущие в Украине. Однако, тревога совпала с сильной грозой, и когда певица услышала сильный гром, то очень испугалась.

"Вчера я едва не получила паническую атаку. Началась сирена, но мне не привыкать. Мы поли в номер. И тут… Начинается дождь и гром. И в какой-то момент бухает так, что я едва сознание не потеряла", - рассказала Тринчер в подписи к своим сторис.

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