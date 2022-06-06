Популярная украинская блогерша, певица и актриса Анна Тринчер продолжает освещать чуть ли не каждый момент своей жизни в сети. При этом девушка не боится жаловаться на своего избранника, с которым нередко ссорится на публику.

В этот раз Тринчер пожаловалась на слегка подпорченный небольшой отпуск с парнем из-за его зависимости от гаджетов и работы. Частые звонки и отсутствие нормального отдыха разозлило Анну:

«Как же это задолбало. Почти каждый наш день проходит вот так. Вместо того, чтобы хоть немного насладиться горами, отдохнуть… Тут одни звонки, чек-листы, работа… Работа, работа!» - пожаловалась Тринчер.

Также Тринчер пожаловалась на полицейского, который остановил машину пару за нарушение - они проехали специальный знак и заехали куда не следовало.

Вместо того, чтобы признать вину, Тринчер оправдалась и заявила, что полицейский попросил его не снимать, но им это не понравилось и они заявили, что имеют на это право - правоохранитель ведь не военный.

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