Джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва, щоб підтримати українців і виступила із запальним концертом прямо в метро. Однак не тільки одна виконавиця відзначилася виступом перед громадянами. Приєднався і Андрій Данилко, який вже давно не виступає у своєму образі.
Вперше з початку війни в Україні Вєрка Сердючка запалила на концерті.
На сцені станції метро "Майдан Незалежності" Сердючка виконала легендарну "Геть з України, москаль некрасівий" і хіт "Євробачення-2007" – Dancing Lasha Tumbai, який нещодавно спеціально був перероблений на "Russia, goodbуе".
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Так, Данилко заспівав для українських військових на одній зі станцій Київського метрополітену. Відповідні фото і відео на своїй сторінці в Twitter опублікував службовець ЗСУ Денис Соколов.
У ролику Сердючка відображена якраз під час виконання пісні "Геть з України, москаль некрасівий!", яку Данилко вперше виконав у 2004 році, виступаючи в образі балерини Белли Куценко .
Раніше Данилко опублікував ніколи не втрачає актуальності висловлювання про правду англійського письменника Джорджа оурелла.
На своїй сторінці в Instagram Данилко нагадав:»чим далі суспільство віддаляється від правди, тим більше воно ненавидить тих, хто її говорить".
Ці слова болем відгукнулися в душах шанувальників і передплатників Данилка.
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