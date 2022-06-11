Вперше після початку війни в Україні Вєрка Сердючка запалила на концерті.

Джазова співачка Ніно Катамадзе приїхала до Києва, щоб підтримати українців і виступила із запальним концертом прямо в метро. Однак не тільки одна виконавиця відзначилася виступом перед громадянами. Приєднався і Андрій Данилко, який вже давно не виступає у своєму образі.

Якби воєнком одразу сказав, що буде так, то я б від строчки по універах не ховався pic.twitter.com/cJMigRjM1w — Денис Соколов (@denys_sokolov) June 10, 2022

Вперше з початку війни в Україні Вєрка Сердючка запалила на концерті.

На сцені станції метро "Майдан Незалежності" Сердючка виконала легендарну "Геть з України, москаль некрасівий" і хіт "Євробачення-2007" – Dancing Lasha Tumbai, який нещодавно спеціально був перероблений на "Russia, goodbуе".



Так, Данилко заспівав для українських військових на одній зі станцій Київського метрополітену. Відповідні фото і відео на своїй сторінці в Twitter опублікував службовець ЗСУ Денис Соколов.

У ролику Сердючка відображена якраз під час виконання пісні "Геть з України, москаль некрасівий!", яку Данилко вперше виконав у 2004 році, виступаючи в образі балерини Белли Куценко .

Раніше Данилко опублікував ніколи не втрачає актуальності висловлювання про правду англійського письменника Джорджа оурелла.