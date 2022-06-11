Впервые после начала войны в Украине Верка Сердючка зажгла на концерте.

Джазовая певица Нино Катамадзе приехала в Киев, чтобы поддержать украинцев и выступила с зажигательным концертом прямо в метро. Однако не только одна исполнительница отличилась выступлением перед гражданами. Присоединился и Андрей Данилко, который уже давно не выступает в своем образе.

Якби воєнком одразу сказав, що буде так, то я б від строчки по універах не ховався pic.twitter.com/cJMigRjM1w — Денис Соколов (@denys_sokolov) June 10, 2022

Впервые с начала войны в Украине Верка Сердючка зажгла на концерте.

На сцене станции метро "Майдан Незалежності" Сердючка исполнила легендарную "Геть з України, москаль некрасівий" и хит "Евровидения-2007" – Dancing Lasha Tumbai, который недавно специально был переделан на "Russia, goodbуе".



Так, Данилко спел для украинских военных на одной из станций Киевского метрополитена. Соответствующие фото и видео на своей странице в Twitter опубликовал служащий ВСУ Денис Соколов.

В ролике Сердючка запечатлена как раз во время исполнения песни "Геть з України, москаль некрасівий!", которую Данилко впервые исполнил в 2004 году, выступая в образе балерины Беллы Куценко .

Ранее Данилко опубликовал никогда не теряющее актуальности высказывание о правде английского писателя Джорджа Оурэлла.