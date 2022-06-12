Спортсменка розповіла, що для неї означає Любов до країни.

Популярна блогер і фітнес-стренер Марина Боржемська, яка була зірковим тренером в шоу "Зважені та щасливі", почала активно вести Instagram і розповідати корисні лайфхаки. Часто тренер ділиться корисними порадами для шанувальників і розповідає про схуднення.

"Що для мене Україна? Це Вінницькі фонтани, біля яких я бігала в дитинстві і смажену картоплю тата, який він фантастично готує. Карпатські гори і Азовське море, Кінбурнська коса і Києво-Печерська Лавра.

Україна-це всі наші українські свята, які ми знаємо, цінуємо і бережемо. Сьогодні День Святої Трійці, до речі. Я вас вітаю 💙 💛

Україну не можна описати словами. Її можна тільки відчути. Відчути її силу і дух, красу і незалежність. Свободу слова... Неймовірну свободу, яку відчуваєш навіть у повітрі. Коли потрапляєш в таку вільну країну, вдихаєш ковток-і ти вже не зможеш жити по - іншому» - каже Марина.

Вона нагадала, що в тут народилися її діти, вона переживала радість, щастя і сльози. Це місце, наповнене любов'ю і щирістю.

Зрідка Марина говорить про сім'ю і про те, що відбувається в її житті.

"Доброго ранку, ми з України💙 💛" - пише Марина під сімейним кадром зі своїми дітьми, яких не так часто показує останнім часом.

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