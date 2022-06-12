Спортсменка рассказала, что для нее значит любовь к стране.

Популярная блогер и фитнес-стренер Марина Боржемская, которая была звездным тренером в шоу "Зважені та щасливі", начала активно вести Инстаграм и рассказывать полезные лайфхаки. Часто тренер делится полезными советами для поклонников и рассказывает о похудении.

«Что для меня Украина? Это винницкие фонтаны, возле которых я бегала в детстве и жареный картофель папы, который он фантастически готовит. Карпатские горы и Азовское море, Кинбурнская коса и Киево-Печерская Лавра.

Украина – это все наши украинские праздники, которые мы знаем, ценим и бережем. Сегодня День Святой Троицы, кстати. Я вас приветствую 💙💛

Украину нельзя описать словами. Ее можно только ощутить. Ощутить ее силу и дух, красоту и независимость. Свободу слова... Невероятную свободу, которую ощущаешь даже в воздухе. Когда попадаешь в такую ​​свободную страну, вдыхаешь глоток – и ты уже не сможешь жить по-другому» - говорит Марина.

Она напомнила, что в тут родились ее дети, она переживала радость, счастье и слезы. Это место, наполненное любовью ты искренностью.

Изредка Марина говорит о семье и о том, что происходит в ее жизни.

«Доброго ранку, ми з України💙💛» - пишет Марина под семейным кадром со своими детьми, которых не так часто показывает в последнее время.

Напомним, Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы".

Как сообщала Politeka, "Впервые за три месяца…": Джамала показала редкие фото с детьми за границей.

Также Politeka писала, что "Я скучал": Melovin после гастролей за границей наконец-то выступил в Украине.