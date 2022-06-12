Популярная блогер и фитнес-стренер Марина Боржемская, которая была звездным тренером в шоу "Зважені та щасливі", начала активно вести Инстаграм и рассказывать полезные лайфхаки. Часто тренер делится полезными советами для поклонников и рассказывает о похудении.
«Что для меня Украина? Это винницкие фонтаны, возле которых я бегала в детстве и жареный картофель папы, который он фантастически готовит. Карпатские горы и Азовское море, Кинбурнская коса и Киево-Печерская Лавра.
Украина – это все наши украинские праздники, которые мы знаем, ценим и бережем. Сегодня День Святой Троицы, кстати. Я вас приветствую 💙💛
Украину нельзя описать словами. Ее можно только ощутить. Ощутить ее силу и дух, красоту и независимость. Свободу слова... Невероятную свободу, которую ощущаешь даже в воздухе. Когда попадаешь в такую свободную страну, вдыхаешь глоток – и ты уже не сможешь жить по-другому» - говорит Марина.
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Она напомнила, что в тут родились ее дети, она переживала радость, счастье и слезы. Это место, наполненное любовью ты искренностью.
Изредка Марина говорит о семье и о том, что происходит в ее жизни.
«Доброго ранку, ми з України💙💛» - пишет Марина под семейным кадром со своими детьми, которых не так часто показывает в последнее время.
Напомним, Зарицкая из KAZKA показала, как группа помогает Украине: "Все возможное для нашей победы".
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