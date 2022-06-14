Про те, як перервалося його спілкування з відомою запроданкою, розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк український ведучий Слава Дьомін.

За його словами, до війни він досить часто спілкувався з Лорак, яка вже багато років живе і працює в Росії. Ведучий навіть планував зробити з нею інтерв'ю. Однак, все змінилося після того як Лорак проігнорувала повномасштабне вторгнення рф в Україну.

"Я бачив, що вона ніяк не підтримала Україну. Було одне повідомлення - ці нейтральні картинки, під якими пише "миру мир" – Це х*йня, чесно. Я їй написав: "Пора вибирати – гроші і кар'єра або твоя країна, де ти виросла", - розповів Дьомін.

У своєму повідомленні Лорак він чітко дав зрозуміти співачці, що зараз відмовчатися не вийде.

"Я бачу, що ти дивишся мої сторіс і бачиш, що відбувається у тебе на батьківщині. Цього разу відмовчуватися не вийде. Тому що мовчання автоматично прирівнюється до підтримки війни. Пора вибирати. Батьківщина або бабло і кар'єра", - написав співачці Дьомін.

За його словами, Лорак прочитала його повідомлення, але все-таки продовжила мовчати.

Нагадаємо, Дорофєєва зворушила до сліз виконанням українською мовою, відео.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина потрапила до Польщі і подивилася на неї іншими очима.

Також Politeka писала, що Трінчер чесно розповіла про стосунки з чоловіком, який на 15 років старший.