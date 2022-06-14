Известная певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно обручилась со своим избранником блогером Александром Волошиным, в своих Instagram-сторис рассказала, что имела горький опыт отношений. По словам девушки, до встречи с нынешним возлюбленным, она жила с мужчиной, который был на 15 лет старше ее.
Анна рассказала, что уже на пятый день этих отношений она переехала к нему. Однако, в этом сожительстве звезда очень страдала – ее мужчина был абъюзером, унижал и обижал ее.
"Мои прошлые отношения, о которых я не рассказывала, были ужасными и абъюзивными", - призналась Тринчер.
Она также рассказала, что после этих отношений она боялась снова строить любовь с кем-бы то ни было из-за страха снова быть униженной.
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"Я не общалась тогда почти ни с кем, даже с семьей. Мне было больно. Я просто приходила домой и плакала", - поделилась певица.
Однако теперь она снова полюбила и пытается строить здоровые отношения с новым избранником, который зимой сделал ей предложение руки и сердца.
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