Певица рассказала, что до встречи с нынешним женихом она встречалась с мужчиной, который на 15 лет старше.

Известная певица, актриса и блогерша Анна Тринчер, которая недавно обручилась со своим избранником блогером Александром Волошиным, в своих Instagram-сторис рассказала, что имела горький опыт отношений. По словам девушки, до встречи с нынешним возлюбленным, она жила с мужчиной, который был на 15 лет старше ее.

Анна рассказала, что уже на пятый день этих отношений она переехала к нему. Однако, в этом сожительстве звезда очень страдала – ее мужчина был абъюзером, унижал и обижал ее.

"Мои прошлые отношения, о которых я не рассказывала, были ужасными и абъюзивными", - призналась Тринчер.

Она также рассказала, что после этих отношений она боялась снова строить любовь с кем-бы то ни было из-за страха снова быть униженной.

"Я не общалась тогда почти ни с кем, даже с семьей. Мне было больно. Я просто приходила домой и плакала", - поделилась певица.

Однако теперь она снова полюбила и пытается строить здоровые отношения с новым избранником, который зимой сделал ей предложение руки и сердца.

Напомним, Никитюк с мамой похвасталась развлечениями на Хмельницком базаре: "Там такая вывеска и...".

Как сообщала Politeka, Остапчук засветил интерьер их с женой будущего семейного гнездышка: "Дом нашей мечты".

Также Politeka писала, что Лобода привела россиян в ярость рассказом о тяжестях украинцев: "Верните деньги!".