Известная актриса приехала в Польшу и призналась, что посмотрела на эту страну другими глазами.

Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней шоу "Холостячка", сейчас живет за границей и часто делится с поклонниками яркими кадрами на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила в сторис видео из Польши, куда как раз приехала.

Похоже, эти видео Ксения снимала, едя в машина улицами Варшавы. В сторис она подписала, что Польша ей очень напоминает Украину по ощущениям.

"Сегодня, когда я знаю, как сильно Польша нам помогла и как люди в Польше отнеслись к тем украинцам, которые сбежали от войны, я смотрю на нее совсем другими глазами, энергия благодарности переполняет меня", - подписала одну из сторис Мишина.

Еще одно видео она подписала так: "В Польше уютно и по ощущениям очень напоминает Украину, все же ощущается наше соседство. Наше хорошее, доброе соседство".

Также Ксения показала своего сына Платона, который все время с ней. Судя по кадрам, актриса с сыном зашли перекусить, однако паренек ограничился макаронами.

"Накормить в заведениях просто нереально… или макароны, или пицца, и точка", - подписала сторис Мишина.

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